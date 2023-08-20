اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 أغسطس 2023 01:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

رضا حجازى يشدد على مراجعة الكاميرات لضبط حالات الإخلال بضوابط امتحانات الثانوية دور ثان

الأحد، 20 أغسطس 2023 12:24 م
رضا حجازى يشدد على مراجعة الكاميرات لضبط حالات الإخلال بضوابط امتحانات الثانوية دور ثان وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات الثانوية دور ثانى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى للعام الدراسى 2023، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
 
واطمأن الوزير من مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، على انتظام سير الامتحانات، وانضباط مراحل العمل.
 
وشدد الوزير على مراجعة الكاميرات لضبط حالات الإخلال بضوابط الامتحان.
 
كما وجه الوزير بالتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.
 
وشدد الوزير على توجيه رؤساء اللجان بالتنبيه على الطلاب بأنه لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مشيرا إلى أن أي إجابة على ورقة الأسئلة لن يعتد بها.
 
كما وجه الوزير مديرى المديريات التعليمية بمنع أى تحويلات لطلاب المرحلة الثانوية بين المدارس إلا بعد مراجعة بياناتهم على قاعدة بيانات الوزارة، والعرض على اللجنة المختصة بالوزارة.

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة دور ثان

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الأحد، 20 أغسطس 2023 09:18 ص

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الأحد، 20 أغسطس 2023 07:00 ص

التعليم تضبط 3 حالات غش بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة دور ثان

السبت، 19 أغسطس 2023 02:25 م

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحان اللغة العربية.. الطلاب: الأسئلة مباشرة ومتوسطة من حيث الصعوبة.. ووزير التعليم: الاختبارات تسير بشكل منتظم وضبط حالات غش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

السبت، 19 أغسطس 2023 11:58 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة