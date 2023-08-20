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تداول أسئلة امتحان اللغة الثانية لثانوي عام دور ثان على صفحات الغش.. والتعليم تحقق

الأحد، 20 أغسطس 2023 09:53 ص
تداول أسئلة امتحان اللغة الثانية لثانوي عام دور ثان على صفحات الغش.. والتعليم تحقق وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تداولت صفحات الغش الإلكترونى صورا من أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تتبع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها.

 
بدأ طلاب الثانوية العامة دور ثان أداء امتحان في مادتى اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، والتربية الوطنية.
 
 
فيما تابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية إلى لجان امتحانات الثانوية العامة دور ثان، حيث تواصلت غرفة العمليات مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على استلام رؤساء اللجان الأسئلة 
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.
 
وشددت على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، وعدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

التربية والتعليم

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