اليوم السابع
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تعليم كفر الشيخ: 219 طالبا أدوا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة دون شكاوى

الأحد، 20 أغسطس 2023 02:09 م
تعليم كفر الشيخ: 219 طالبا أدوا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة دون شكاوى وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع الامتحانات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن أداء 63 طالبا وطالبة، امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية، وأداء 156 طالبا وطالبة امتحان مادة التربية الوطنية، في اختبارات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، ولم تتلق غرف العمليات أي مخالفة أو شكاوى.
 
وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء الطلاب والطالبات امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، من غرفة العمليات، والتواصل المستمر مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أي شكاوى أو مخالفات.
 
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، موجها بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أي مخالفات أو شكاوى.

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