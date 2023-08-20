حملات تفتيش متواصلة من الرقابة التموينية بشمال سيناء لضبط الأسواق

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت فرق الرقابة التموينية بشمال سيناء حملاتها على المحلات لضبط حركة البيع والشراء بالأسواق ومراجعة صلاحية السلع المعروضة.

وأعلنت مديرية تموين شمال سيناء، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التموين بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية وتكثيف الحملات التموينية، تم تنفيذ حملات تموينية من الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين لتفقد الحالة التموينية والمرور علي المخابز للتأكد عما إذا كان الخبز مطابق للمواصفات والأوزان.

وتم المرور على سوق العريش لتجارة الجملة بالكيلو 17، لمتابعة التزام السيارات البيع داخل السوق، وملاحقة السيارات التى تحاول البيع خارج السوق، كما تم المرور على المحال التجارية والسوبر ماركت وأكشاك بيع السجائر.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 1محضر سجائر بيع بأزيد من السعر الرسمى والمعلن، و1محضر سجائر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير 5 محضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية وتم تسليم المحاضر للعرض علي النيابة العامة

وتم تنفيذ حملة تموينية للمرور على الأسواق بالعريش، وتم تحرير 2 محضر سجائر بيع بأزيد من السعر الرسمى والمعلن و1 محضر سجائر مجهولة المصدر بالإضافة إلى تحرير 7 محضر عدم اعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية، حملة تموينية لتنفيذ قرارات النيابة العامة بإعدام بعض المضبوطات بواسطة اللجنة المشكلة من الرقابة التموينية وقسم مباحث التموين والنيابة العامة

وسبق وأعلنت مديرية التموين بشمال سيناء الأسبوع الماضى تنفيذها حملات منوعة بمدينة العريش، ضمت فريق من الأجهزة الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وقسم مباحث التموين، قامت بالمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحلات الدواجن ومحلات الجزارة والاسماك.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 6 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى والمعلن لسلعة السجائر و1 محضر سجائر مجهولة المصدر و1 محضر سلع غذائيه منتهية الصلاحية بالإضافة إلى تحرير 18 محضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.