ضبط 55 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر و 2400 عبوة عصير منتهية الصلاحية بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

شنت مديرية التموين ، حملة مكبرة في نطاق مركزي شربين وبلقاس بمحافظة الدقهلية، وذلك تحت إشراف على حسن وكيل المديرية، محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية، مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، ورئاسة سامى ابراهيم، وعضوية أحمد العيسوى من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية، ناحية مركزى شربين وبلقاس

وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير عدد من المحاضر بالمخالفات والتي جاءت كالآتي: 2 محضر ضبط سجائر مجهولة المصدر بدون فواتير تدل علي مصدرها ومنشأها، وتم التحفظ على 55 ألف علبة سجائر لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، 1 محضر ضبط 2400 عبوة عصير منتهى الصلاحية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة، إضافة لتحرير محضرين لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى ، وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد وكيل وزارة تموين الدقهلية، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها، ومراقبة وضبط الأسواق وضمان توفر المواد الغذائية بجودة عالية، وتعكس التحركات الرقابية والتزامها بمكافحة التلاعب والاحتكار والمخالفات التى تؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلكين.