اليوم السابع
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جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية لقرية برنشت ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

الأحد، 20 أغسطس 2023 09:52 ص
جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية لقرية برنشت ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أطلقت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة تنموية شاملة للوحدة المحلية بقرية برنشت بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن مبادرة "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" وحياة كريمة، التي أطلقتها القيادة السياسية لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمرارًا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة على مستوى الجمهورية، في إطار تفعيل دورها الخدمي والتنموي تجاه المجتمع المصري.
 
وقال الدكتور محمد الخشت، إن القافلة التنموية الشاملة لقرية برنشت بمحافظة الجيزة ضمت نخبة من أعضاء هيئة التدريس والكوادر المتميزة في تخصصات مختلفة من كليات طب قصر العيني، وطب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، والتربية النوعية، لافتًا إلى أنها تأتي ضمن مبادرة "أنت الحياة" التي تطلقها مؤسسة حياة كريمة.
 
وأشار الدكتور الخشت، إلى أن القافلة قدمت خدماتها على مدار 5 أيام متتالية، وتضمنت تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية المختلفة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية مجانًا، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة، وتقديم الخدمات البيطرية، بالإضافة إلى إعداد برامج توعوية في مجالات متعددة منها الأسنان والسموم والتمريض، وتوزيع فرش ومعجون، كما نظمت ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية في إطار مبادرة "صنايعية مصر"، وقدمت حفلًا فنيًا لأهالي القرية.
 
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على إطلاق القوافل الطبية والتوعوية للمناطق بشكل مستمر أنطلاقًا من إدراكها لضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة، وتسخير كافة إمكاناتها لتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات والتخصصات، والمساهمة في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية لفئات المجتمع عامة  وغير القادرين خاصة، وبالتالي المساهمة الفعالة للنهوض بصحة المواطنين والعمل على تخفيف العبء المعيشي عن كاهلهم.
 
ووجه الدكتور محمد الخشت، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا بجميع محافظات مصر، بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية المواطنين من خلال عقد الندوات والمحاضرات التي تخدم أهالي هذه القرى.
 
ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن إطلاق جامعة القاهرة للقوافل الطبية والتوعوية والتنموية الشاملة يأتي في إطار المشاركة الفعالة والايجابية في مبادرة "حياة كريمة" وفي ضوء المسؤولية المجتمعية للجامعة، وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها المساهمة في تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا، وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم، وتخفيف العبء عن كاهلهم.
 
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