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القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة

السبت، 19 أغسطس 2023 06:20 م
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة
كتب زكى القاضى

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وقعت الأكاديمية العسكرية المصرية بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لمنح طلبة الكلية الحربية بكالوريوس الحاسبات والمعلومات من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة، وإضافة الحصول على بكالوريوس الإقتصاد والعلوم السياسية " تخصص إقتصاديات إدارة أعمال النقل " من جامعة القاهرة .
 
ويهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة طلاب الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية علمياً وعملياً من خلال التفاهم والعمل المشترك بين الطرفين فى مجال التعليم الجامعى والبحث العلمى ، وتطوير المنظومة التعليمية والبحثية لصقل مهارات الطلاب فى مجال التعليم الجامعى والبحث العلمى .
 
ووقع البروتوكول الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية والأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وتضمنت فعاليات توقيع البروتوكول عرض فيلم تسجيلى عن الأكاديمية العسكرية المصرية وما تضمه من كليات حربية وبحرية وجوية ودفاع جوى وتبادل الدروع بين الجانبين وإلتقاط الصور التذكارية .
 
حضر فعاليات توقيع البروتوكول عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الحربية وعدد من مسئولى جامعة القاهرة .
 
 
 

جامعه القاهره

القوات المسلحه

الاكاديمية العسكريه

الجيش المصرى



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