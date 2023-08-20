تفاصيل مبادرة حق الطفل بالبحيرة لنشر الدين الوسطى وتنمية مهارات الأطفال داخل المساجد

البحيرة - ناصر جودة

تعتبر مبادرة حق الطفل من أهم المبادرات المميزة التى أطلقتها وزارة الأوقاف، مؤخرًا من أجل رعاية الأطفال ورفع مستوى وعيهم الديني والثقافى وتنمية مهاراتهم العقلية، وتهدف المبادرة إلى عودة دور المسجد الجامع بحيث لا يكتفى المسجد بالدور الدينى فقط ولكن عليه أيضا الاهتمام بالدور الاجتماعى والثقافى والتربوى للأطفال وإعداد أجيالا مبدعه فى كافة المجالات ونشر الدين الوسطى بعيدًا عن الأفكار المتشددة والمتطرفة.

وشهدت محافظة البحيرة لأول مرة عدة فاعليات لمبادرة حق الطفل داخل المساجد بالقرى والمراكز والمدن المختلفة، ولم تقتصر تلك الفعاليات على الأنشطة الدينية فقط بل تعدتها إلى الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية المميزة.

وتضمنت المبادرة الجديدة عدة برامج لقراءة وتحفيظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية وتعليم الطلاب بعض المواد العلمية المتعلقة بآداب الدين وحب الوطن وأدأب التعامل مع الآخر ونشر الفكر الوسطى إلى جانب الأنشطة الأخرى مثل الرحلات الترفيهية للأطفال وإقامة مسرح للعرائس وممارسة الألعاب الرياضية وزراعة النباتات وتعلم لغة الإشارة وورش الحكى والفنون للأطفال.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على دور الأنشطة الثقافية فى الارتقاء بالتوجهات الفكرية وصقل المواهب الواعدة لدى الأطفال واستثمار طاقاتهم وإكتشاف ورعاية الموهوبين منهم لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع، مشيدة بالدور الحيوى الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى نشر الوعى والتعريف بصحيح الدين وترسيخ رسالة الإسلام السمحة وكذلك أهمية دورها الإيجابي الذي تلعبه في توجيه وتثقيف الأطفال من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم وتعزيز قيمهم وثقافتهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم إلى جانب دورها الهام فى تشييد وعمارة المساجد.

فيما أكد محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف أن مبادرة "حق الطفل" هى مبادرة تثقيفية لبناء وعي الطفل تأتى في إطار جهود الأوقاف الرامية لتناول القضايا العصرية برؤى مستنيرة واعية ومن منطلق إيمانها الكامل بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة.

مضيفا أن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن إنما يشمل جوانب عديدة من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

وأشار الدكتور محمد خليفة وكيل مديرية الأوقاف بالبحيرة إلى أن موضوعات المبادرة لن تقتصر على الجانب الدينى فقط بل قدمت المضامين الاجتماعية والتاريخية والأدبية والنفسية والخيال العلمى فهى تعمل من خلال قالب تفاعلى جاذب للطفل للتأثر والفهم والتفاعل والمشاركة.

يذكر أن الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة قامت باستعراض عددا من أنشطة وفعاليات النشاط الصيفي ضمن مبادرة "حق الطفل" بمسجد الحبشى بمدينة دمنهور.

كما قامت نائب محافظ البحيرة بتفقد المعرض المقام على هامش فعاليات الاحتفالية والذى ضم العديد من المنتجات الخزفية وقامت بتكريم عددًا من الأطفال من المتميزين والمتسابقين الذين شاركوا في النشاط الصيفي وقدمت لهم شهادات تقدير تقديرا لتفوقهم وتميزهم.

شارك فى الاحتفالية اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة والدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف والدكتور محمد خليفة وكيل مديرية الأوقاف والدكتور رمضان عبد الحفيظ إمام مسجد الحبشى وسمية صبرى الواعظه الإسلامية بأوقاف البحيرة .

وكانت وزارة الأوقاف قد أطلقت مبادرة "حق الطفل" العام الماضى بعدد محدود من المساجد على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى ثم تبعتها بعدد مساجد أكبر هذا العام تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن هذه المبادرات تأتى فى إطار استعادة دور المسجد فى بناء الوعى من خلال الدروس والندوات والمحاضرات واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية ومن أهمها التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين وعقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف، إلى جانب عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية والتوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل.



مسرح العرائس ومعارض المشغولات اليدوية (1)



مسرح العرائس ومعارض المشغولات اليدوية (1)



مسرح العرائس ومعارض المشغولات اليدوية (2)



مسرح العرائس ومعارض المشغولات اليدوية (2)



مسرح العرائس ومعارض المشغولات اليدوية (3)



مسرح العرائس ومعارض المشغولات اليدوية (3)



مسرح العرائس ومعارض المشغولات اليدوية (4)



مسرح العرائس ومعارض المشغولات اليدوية (5)



مسرح العرائس ومعارض المشغولات اليدوية (6)



مسرح العرائس ومعارض المشغولات اليدوية (7)



مسرح العرائس ومعارض المشغولات اليدوية (8)



مسرح العرائس ومعارض المشغولات اليدوية (9)



مسرح العرائس ومعارض المشغولات اليدوية (10)



مسرح العرائس ومعارض المشغولات اليدوية (11)



مسرح العرائس ومعارض المشغولات اليدوية (12)



مسرح العرائس ومعارض المشغولات اليدوية (13)



مسرح العرائس ومعارض المشغولات اليدوية (14)



مسرح العرائس ومعارض المشغولات اليدوية (15)