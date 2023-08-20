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طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الأحد، 20 أغسطس 2023 07:00 ص
طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية لجان الثانوية العامة
محمود طه حسين

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يؤدى اليوم الأحد 20 أغسطس 2023، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الثانى في مادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، والتربية الوطنية.
 
وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث أن الحرمان من الامتحان مصير اى طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة.
 
وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان، يؤدى الطلاب السبت 19 أغسطس الحالى الامتحانات فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، بينما يؤدى الطلاب الأحد 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والاثنين 21 أغسطس الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 27 أغسطس الديناميكا والاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع والثلاثاء 29 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

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