"تعليم دمياط" تعقد برنامج تنمية مهارات تلاميذ المرحلة الابتدائية

دمياط معتز الشربيني

أعلن المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية و التعليم بدمياط ، عن عقد برنامج تنمية مهارات تلاميذ المرحلة الابتدائية في مادتي اللغة العربية والرياضيات تحت إشراف عبد العليم جمعة وكيل المديرية، و زهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام وحسني منصور مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي بالمدارس التالية :

إدارة دمياط: مدارس 6 اكتوبر والشهيد رضوان والعنانية 1 ود. شوقي ضيف

ادارةعزبة البرج: مدارس رأس البر المشتركة وبنات الشاطئ وأحمد عرابي والشهيد الجنيدي

ادارة فارسكور : مدارس الشهيد عبد الغني عياد والحوراني وشهداء الناصرية والشهيد طارق ابو الفرح.

ادارة كفر البطيخ : مدارس السلام والعوامر وابو الخير عامر والسعدني.

وذلك في الفترة من 21/8 الي 7/9/2024 القادم، وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و منال عوض محافظ دمياط.