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"تعليم دمياط" تعقد برنامج تنمية مهارات تلاميذ المرحلة الابتدائية

الأحد، 20 أغسطس 2023 11:54 ص
"تعليم دمياط" تعقد برنامج تنمية مهارات تلاميذ المرحلة الابتدائية على عبد الرؤوف وكيل تعليم دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أعلن المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن عقد برنامج تنمية مهارات تلاميذ المرحلة الابتدائية في مادتي اللغة العربية والرياضيات تحت إشراف عبد العليم جمعة وكيل المديرية، و زهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام وحسني منصور مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي بالمدارس التالية :
 
إدارة دمياط: مدارس 6 اكتوبر والشهيد رضوان والعنانية 1 ود. شوقي ضيف 
 
ادارةعزبة البرج: مدارس رأس البر المشتركة وبنات الشاطئ وأحمد عرابي والشهيد الجنيدي 
 
ادارة فارسكور : مدارس الشهيد عبد الغني عياد والحوراني وشهداء الناصرية والشهيد طارق ابو الفرح.
 
ادارة كفر البطيخ : مدارس السلام والعوامر وابو الخير عامر والسعدني.
 
وذلك في الفترة من 21/8 الي 7/9/2024 القادم، وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و منال عوض محافظ دمياط.
 
 
 
 
 

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