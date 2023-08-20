اليوم السابع
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محافظ القليوبية يوافق على فتح فصول الخدمات ببعض مدارس التعليم الفنى

الأحد، 20 أغسطس 2023 02:26 م
محافظ القليوبية يوافق على فتح فصول الخدمات ببعض مدارس التعليم الفنى الجدول
القليوبية إبراهيم سالم

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وافق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على ما تم عرضه من سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بشأن فتح فصول الخدمات للعام الدراسى 2023/2024 لمدارس التعليم ألفنى بنوعياتها.
 
وأوضحت محافظة القليوبية، فى بيان له، أنه يأتى ذلك تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب حرصا على مستقبل الطلاب، كما وافق على أن يستمر الطلاب فى التقدم بالمدارس ألفنية التى يرغبونها دون التقيد بالإدارة التعليمية الحاصلين منها على شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسى للتيسير على أولياء الأمور والطلاب.
 
واستطردت المحافظة، أنه يستمر قبول الطلبات حتى يوم 14 سبتمبر 2023، ذلك وفق البيان التالي: 
الجدول (2)
الجدول (2)

الجدول (1)
الجدول (1)
 

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