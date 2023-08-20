تطوير شوارع حى المعادى.. زراعة الأشجار وإعادة تخطيطها

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة شارع زهراء المعادي الرئيسي من مدخله على طريق الأتوستراد وبطول الطريق، عبر تشجير وزراعة الجزيرة الوسطى، حيث تم رفع كافة الأشجار والنخيل بمعدات نقل وزراعة الأشجار مرة أخرى بأحداث المعدات، بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

كما عقدت النائبة، عدة اجتماعات تنسيقية مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الشركات وشركاء التنمية، لبحث أوجه التطوير التي سيتم عملها بالميادين الرئيسية بنطاق الأحياء خلال الفترة المقبلة، ومنها حي المعادي ، وذلك طبقا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وكشفت نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن وجود خطة متكاملة يتم تنفيذها حاليا لإعادة تخطيط وتطوير ميادين وشوارع أحياء المنطقة الجنوبية عامة وخاصة أحياء (المعادي والبساتين والمقطم) في إطار تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري التي تشهدها أحياء المنطقة، مع استمرار العمل والجهود المتواصلة في تطوير وتجميل وزراعة المحاور المرورية، لإضافة اللمسات الجمالية عبر تجميل وتشجير الميادين بتصميمات جمالية لتحسين الصورة البصرية.

وأضافت، أنه جار الانتهاء من تطوير و تجميل ميدان Hub 50 في المنطقة الواقعة بين حي المعادي وحي البساتين، وجار الانتهاء أيضا من تطوير ميدان كارفور، طبق التصميمات التي تم اعتمادها للتنفيذ خلال الاجتماعات الدورية المنعقدة والخاصة بهذا الشأن.

يذكر أن أعمال التطوير في حي المعادي، تتم بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية ومؤسسات المجتمع المدني لدعمهم ومشاركتهم في تطوير ورفع كفاءة الميادين وتحقيق التعاون المثمر تفعيلا لاستراتيجية التنمية الشاملة بمشاركة المجتمع المدني، وتعظيم دور المشاركة الفعالة لمعاونة المؤسسات الحكومية في رفع كفاءة وتجميل الطرق والارتقاء بكفائتها، باعتبارهم شريك أصيل وفعال في كافة مشروعات المنطقة.