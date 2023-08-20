تطوير الوحدات الصحية بدمياط حلم حققته "حياة كريمة".. صور

دمياط - هيثم مراد

تشهد محافظة دمياط طفرة واضحة في خدمات القطاع الصحي، منذ انطلاق فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة "، والتي بدأت مرحلتها الأولى فى دمياط مستهدفة قرى مركز مدينة كفر سعد التابعة للمحافظة، والتى تم إدراج 28 قرية بها بواقع 219 تابع لتخدم مشروعات المبادرة الرئاسية.

وكان لقطاع الصحة نصيب الأسد من مشروعات المبادرة الرئاسية، والتي قامت بإحلال وتجديد عددا من الوحدات الصحية داخل القري، فضلا عن إنشاء مركز طبي داخل إحدى القري والذى ساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل كبير.

ويقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى أبرز الأماكن التى شهدت تطورا كبيرا فى قطاع الصحة بدمياط بعد انطلاق "حياة كريمة"

كفر شحاتة

في تلك القرية تم إحلال وتجديد الوحدة الصحية الخاصة بها، تم تزويدها بالعديد من الخدمات اللازمة والتى تضمن تقديم خدمة متميزة للأهالى، أيضا تم تكثيف حملات التوعية الصحية والتى أسهمت كثيرا فى تشكيل الثقافة الصحية لدى أبناء القرية.

وعلق أهالى القرية على هذا الإنجاز فقالوا: "كنا نعانى فى الماضى من خدمات الزحمة الصحية، الآن انتهي هذا الأمر، أصبح لدينا مكان قادر على تقديم الخدمات الطبية بشكل جيد"

كفور الغاب

شهدت تلك القرية إنشاء مركز طبي، كان حلا جذريا لعدد من الأزمات التى واجهت الأهالي في تلقي الخدمات الصحية في الماضي، كما شهدت القرية أيضا مشروع تطوير الوحدة الصحية بكفور الغاب، إلي جانب إحلال وتجديد وحدة صحية أخري داخل القرية.

ويقول مجدى البسطويسي احد أهالي القرية، أن مبارة رئيس الجمهورية قدمت خدمات كثيرة للأهالي، مشيرا إلي أن مشروعات القطاع الصحي واحدة من أبرز المشروعات التى تصدت لأزمات عديدة كانت تواجه المواطن في الماضي.

وأشار "على حرب" أحد أهالي القرية قائلا: " لا يمكن تجاهل ما يحدث من انجازات، كنا نعاني من عدم تلقي الخدمات الصحية بطريقة آدمية، ولكن الآن أصبحت أشعر أنني أعيش "حياة كريمة"

قرية السوالم

تلك القرية التي شهدت إنشاء وحدة صحية جديدة على مساحة 1400 متر، لتصبح المشروع الأهم داخل القرية، كان من أوائل المشروعات التي بدأ العمل بها.

ويقول محمد نجاح أحد أبناء القرية: " أصبح لدينا أمل في كل شئ، ما رأيناه أكد ذلك، لدينا صرح طبي متكامل الآن يمكننا تلقي الخدمات الطبية بشكل لائق داخل القرية"

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كانت سببا واضحا في تطوير القطاع بأكمله، موضحا أن الخدمات التي قدمتها المبادرة ليست فقط ممثلة في مشروعاتها، انما هناك بعد آخر ببرامج المبادرة والتي تمثلت في القوافل الطبية، وكذلك القوافل التثقيفية.

وأضاف وكيل صحة دمياط، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في القطاع الصحي، لافتا إلي أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كانت أهم أسباب هذا الأمر.