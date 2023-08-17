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حياة كريمة تطلق أول معسكر تدريبى للشباب فى مدينة دهب بجنوب سيناء.. فيديو

الخميس، 17 أغسطس 2023 02:46 م
حياة كريمة تطلق أول معسكر تدريبى للشباب فى مدينة دهب بجنوب سيناء.. فيديو حياة كريمة
كتب – محمد عطية

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أطلقت مؤسسة حياة كريمة، أول معسكر تدريبي للشباب في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بهدف التوعية والتعريف بالمشروعات القومية الكبرى وخاصة المشروع القومي حياة كريمة، وتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية، والذي يعد كأول انطلاقة للمؤسسة في تنفيذ معسكرات للشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في تعاون هو الأول من نوعه في هذا المجال.
 
وقالت مؤسسة حياة كريمة، في بيان رسمي لها، إن إطلاق أول معسكر تدريبي للشباب في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء يأتي في إطار اهتمام المؤسسة ورعايتها للشباب، حيث يستهدف المعسكر الشباب من الفئة العمرية 18-30عامًا، وعلى مدار أربعة أيام، تضَمن المعسكر مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية والتدريبية والترفيهية، تتمثل في عقد ورش عمل ودورات تدريبية وتوعوية، وعقد محاضرات عن تنمية وتطوير الذات ومهارات القيادة، فضلًا عن تجهيز زيارات للشباب للتعرف على المزارات السياحية بالمدينة.
 
وأضافت مؤسسة حياة كريمة، أن هذا المعسكر يأتي كبداية انطلاق حياة كريمة لتنفيذ سلسلة من المعسكرات الشبابية في مختلف المحافظات حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.
 
وتعد مؤسسة حياة كريمة مؤسسة شابة ورائدة في العمل التنموي، تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم وتسعى لتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم ولمواهبهم، وتوفير التدريب العملي للطلاب والخريجين لمساعدتهم في معرفة متطلبات سوق العمل ودعمهم للوصول إلى الفرص المناسبة.
 

مؤسسة حياة كريمة

مدينة دهب

محافظة جنوب سيناء

المشروعات القومية

خبر

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