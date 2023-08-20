اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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بلينكن يدين هجوم روسيا الصاروخى على تشيرنيهيف الأوكرانية

الأحد، 20 أغسطس 2023 11:45 ص
بلينكن يدين هجوم روسيا الصاروخى على تشيرنيهيف الأوكرانية وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن
أ.ش.أ

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أدان وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد ، القصف الروسي الصاروخي لوسط مدينة "تشيرنيهيف" في شمالي أوكرانيا الذي أسفر، عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 110.
 
وقال بلينكن ، في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية ، "ندين بأشد العبارات هجوما مروعا آخر بالقذائف على مدنيين أبرياء في تشيرنيهيف".
 
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن حزنه على هذه الخسارة المأساوية في الأرواح، مجددا تأكيده على وقوف واشنطن دائما إلى جانب الشعب الأوكراني، وداعيا موسكو إلى إنهاء حربها الآن.

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