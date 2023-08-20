بدء ملتقى توظيف حياة كريمة بالقليوبية بمشاركة 55 شركة لتوفير 7 آلاف فرصة عمل

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ملتقى توظيف القليوبية، برعاية مؤسسة "حياة كريمة"، لتوفير فرص العمل لجميع المؤهلات والتخصصات، بمشاركة الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وهند جلال المنسق الميداني لمبادرة " حياة كريمة " بالقليوبية، وإيمان شحاته وكيل وزارة العمل بالقليوبية.

وأجرى محافظ القليوبية، جولة لتفقد جميع الشركات المشاركة بالملتقى، والتعرف علي أعداد الوظائف المتاحة، ومدي جدية التقديم لتلك الوظائف، مشيرا إلي أنه بلغ عدد الشركات المشاركة بالملتقى 55 شركة، ويصل إجمالي فرص العمل المتاحة ما يزيد عن 7 آلاف فرصة عمل.

وكانت قد نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتنسيق مع مبادرة "حياة كريمة"، ورشًا تدريبية من خلال برنامج "طور وغير"، الذي يوفر التدريب قبل التوظيف للشباب، باعتباره الأساس للقبول في أي وظيفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، على هامش ملتقى التوظيف المقرر انعقاده بسيتي كلوب بنها، لشركات القطاع الخاص من خلال مبادرة "توظيف مصر".

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم توفير تدريبات متخصصة لأبناء محافظة القليوبية في مكانين، وذلك بقاعة مديرية الشباب والرياضة بنها، وقاعة تحيا مصر بجوار كلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها على مدار 3 أيام، وتشمل تدريب تكنولوجي للتعرف على أهم البرامج اللازمة للتوظيف، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، وما الوظائف المستقبلية؟، وكيفية إجراء مقابلة شخصية ناجحة للعمل، وكذلك كيفية التسويق الشخصي ومهارات العرض.

كما يشمل التدريب، التعرف على مهارات التسويق الشخصي وعرض الإمكانيات العملية والعلمية بطريقة صحيحة، وأهم مهارات العرض الجيد والسمات المميزة لكل عارض.

وشهد التدريب، الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، فيما أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى اهتمام ورعاية وزارة الشباب والرياضة، وفقًا لاستراتيجيتها بتأهيل الشباب لسوق العمل، ورؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاستثمار في البشر، والدعم الكامل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لأنشطة وفعاليات وزارة الشباب والرياضة.