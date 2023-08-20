انقطاع الكهرباء بولاية نيوجيرسى الأمريكية بسبب سمكة.. اعرف التفاصيل

وكالات

في حادثة غريبة وغير متوقعة، تعرض جزء كبير من بلدة سايرفيل في ولاية نيوجيرسي الأمريكية لانقطاع التيار الكهربائي.

وكشفت التحقيقات أن سبب هذا الانقطاع غير المألوف كان بسبب سمكة سقطت على محول الكهرباء بعدما قام طائر بإسقاطها.

وحسب موقع العين الإخبارى، بعد الحادثة قام فريق عمل من شركة نيوجيرسي المركزية للطاقة والضوء بالتوجه إلى موقع الانقطاع لاستعادة التيار الكهربائي، وخلال أعمال الصيانة، اكتشف العمال وجود سمكة عالقة على المحول.

ولم يكن هناك تفسير واضح حول كيفية وصول السمكة إلى هذا المكان، إلى أن تم التكهن بأن طائرًا قد أسقطها أثناء تحليقه فوق المحول.

وعلى صفحتها على فيسبوك، نشرت شرطة سايرفيل بيانًا طريفًا يتعلق بالحادثة، وجاء في البيان: "نحن نظن أن السمكة تم إسقاطها عن طريق الخطأ من قبل طائر يحلّق فوقنا".

وأضافت الشرطة أن المشتبه به، وهو الطائر الذي أسقط السمكة، تم رصده وهو يتجه جنوبًا.

وعلى الرغم من طابع الفكاهة في البيان، أكدت الشرطة أنه يجب على الناس عدم محاولة التقاط الطائر، حيث أشارت إلى أنه على الرغم من عدم اعتباره مسلحًا، فإنه لا يزال يشكل خطرًا كبيرً