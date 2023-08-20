المشدد 6 سنوات لعامل ونجار ومكوجى لاتجارهم بالمخدرات وحيازة سلاح في الخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى محمد حسين، عضوية المستشارين عماد فتحى حلمى ويصا ومصطفى على خلف ومصطفى أنور، ووكيل النيابة ممدوح أحمد خورشيد، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة، بمنطقة القلج مركز الخانكة بمحافظة القليوبية .

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 841 لسنة 2022 حصر كلي شمال بنها، أنه قام كل من "أحمد ع ا"، 25 سنة، عامل، و "محمد ع ا"، 25 سنة، نجار، و"محمود ع ا" 27 سنة، مكوجى، وجميعهم مقيمين بالقلج مركز الخانكة، أحرزوا وحازوا جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرزوا وحازوا جوهر مخدراً "حشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرزوا وحازوا جوهر مخدرا "الترامادول بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش"، كما أحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، وأحرزوا وحازوا ذخيرة مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفى البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها، كما أن المتهم الأول قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات وهو معاون مباحث مركز الخانكة والقوة المرافقة له بأن أشهر في مواجهتهم السلاح النارى موضع الاتهام الرابع وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطه متلبساً بجريمته إلا أنه لم يبلغ بذلك مقصده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.