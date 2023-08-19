المؤبد لمتهمين بالاتجار فى المخدرات وحيازة أسلحة بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحي حلمي ويصا، ود.مصطفى علي خلف، ومصطفى أنور، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بقرية سرياقوس دائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 27701 لسنة 2022 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2880 لسنة 2022 حصر كلي شمال بنها، أنه في يوم 18 / 12/ 2022، تم ضبط "الحسيني م ف"، 28 سنة، بائع خضار، ومقيم سرياقوس مركز الخانكة، "سعيد ع ع"، 26 سنة، هارب، حيث حازا وأحرزا جوهر مخدر هيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها.

وكشفت تحريات مباحث مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القاهرة الكبرى، أنه نفاذًا لأذن النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم الثاني، انتقل صوب مسكنه وآن ذاك أبصر المتهم الأول مسرعا من مدخل منزل المأذون بضبطه وتفتيشه وحاملا لحقيبة وسقطت من بين طيات ملابسه كيس بلاستيكي شفاف استقر أرضًا وخرج من داخله لفافات بلاستيكية شفافة وبالتقاطها تبين أنها 150 لفافة تحوي مسحوق وحصوات بيج اللون لجوهر الهروين المخدر، وبتفتيش الحقيبة تبين بداخلها 3 أسطوانات لذات المخدر، و100 كيس لمخدر الآيس، و75 قرص مخدر، ومیزان حساس.

وبضبطه عثر على مبلغ مالي وهاتفان محمول، سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الإتجار بها، مشاركا مع المتهم الهارب والمبلغ المالي جزءا من متحصلات الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن: كيس بلاستيكي شفاف بداخله 100 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كل كيس مادة بلورية شفافة تزن قائما بالأكياس 55 جراما، ثبت أنها لمادة الميثامفيتامين المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.