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المشدد 10 سنوات لتاجر لحيازته 25 لفافة هيروين في الإسكندرية

السبت، 19 أغسطس 2023 07:01 م
المشدد 10 سنوات لتاجر لحيازته 25 لفافة هيروين في الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب السعدني، بمعاقبة المتهم "أ.ر.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9484 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة للاتجار بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن التحريات السرية دلت على قيام المتهم " ا.ر.ع" أعمال حرة، بالاتجار في المواد المخدرة مستخدما سيارة في عملية الترويج، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم وعقب تنفيذ القرار، انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده وابصرته داخل السيارة محل البلاغ، وتمكنت من القاء القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي عدد 25 لفافة هيروين، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لترويج المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.


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عقوبة الاتجار بالمخدرات

مخدر الهيروين

محكمة جنايات الإسكندرية

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