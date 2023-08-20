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الصومال: عضو بمليشيات الشباب الإرهابية يستسلم لقوات الجيش

الأحد، 20 أغسطس 2023 02:14 م
الصومال: عضو بمليشيات الشباب الإرهابية يستسلم لقوات الجيش الجيش الصومالى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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سلم عضو من مليشيات الشباب الإرهابية فى الصومال نفسه إلى القوات المسلحة الصومالية بحسب وكالة الأنباء الصومالية صونا، ودعا العضو المنشق المنخرطين في صفوف الإرهابيين إلى الاستسلام للقوات الحكومية.
 
وبحسب الوكالة الصومالية، تواجه مليشيات الشباب حاليًا ضغوطا من قبل الحكومة الصومالية والشعب، الأمر الذي دفع العناصر الإرهابية للاستسلام للقوات المسلحة بشكل يومي.
 
وكانت تمكنت وحدات من الجيش الصومالي من القضاء على 5 إرهابيين في عملية عسكرية وسط ‏الصومال.
 
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية، اللواء علي عانود في تصريح " لوكالة الأنباء ‏الصومالية " ، أن العملية العسكرية جرت بمنطقتي غريلي وعلي يبال بمحافظة غلغدود، مضيفًا ‏أنه تم تحرير منطقة جِرجِر حيري الواقعة بين منطقتي رون نيرغود وعلي هيلي بمحافظتي شبيلى ‏الوسطى وغلغدود من فلول العناصر الإرهابية‎.‎
 
 وأضاف أن الجيش الصومالي يجري عمليات مكثفة في الغابات التي يتحصن فيها ‏الإرهابيون وهو في طريقه لتحرير مدينتي عيل بور وجلهريري المتبقيتين بمحافظة غلغدود‎.
 
 

الصومال

الجيش الصومالى

مليشيات الشباب

الدفاع الصومالية

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