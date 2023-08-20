السيطرة على حريق محدود فى مغلق خشب وسط مدينة الأقصر

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر مساء اليوم الأحد، في السيطرة على حريق محدود نشب في مغلق أخشاب بشارع كليوباترا بوسط مدينة الأقصر ، دون مصابين أو خسائر بشرية، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مجلس مدينة الأقصر، إخطارا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل مغلق اخشاب بشارع كليوباترا بوسط مدينة الأقصر، وانتقلت على الفور سيارتي إطفاء والتى نجحت في السيطرة على الحريق قبل امتداده للمباني المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، السيطرة على حريق نشب في عدد من زراعات النخيل وأشجار المانجو بمساحة 2 فدان بين قرية المساوية وقرية العضايمة، دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، بلاغ من الأهالى يفيد بنشوب حريق فى الزراعات بقرية العضايمة، وانتقلت على الفور 5 سيارات إطفاء وسيارتين إسعاف ولنش مائي على نهر النيل للسيطرة على النيران، وتبين أن الحريق أتى على عدد من زراعات النخيل وأشجار المانجو بمساحة 2 فدان، وأسفر عن تفحم 50 نخلة و30 شجرة مانجو بين قرية المساوية وقرية العضايمة، ملك كل من "أحمد محمد الصغير"، و"محمود حسن البرسيم"، و"هميمى محمد هميمى"، و"مرتضى إدريس"، وآخرين من أبناء القريتين، وتمن السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.