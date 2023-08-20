اليوم السابع
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السيطرة على حريق بمغسلة سيارات فى الفيوم دون إصابات

الأحد، 20 أغسطس 2023 09:28 م
السيطرة على حريق بمغسلة سيارات فى الفيوم دون إصابات حريق - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب بمغسلة سيارات في مدينة طامية مساء اليوم الأحد، بعدما اندلعت النيران فيها بسبب  حدوث ماس كهربائي مفاجئ، ولم يسفر عن وجود إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل في مغسلة سيارات بشارع المحكمة بمدينة طامية وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية  المدنية، ورجال الإطفاء، وقوات الشرطة إلى مكان الحريق، وجار السيطرة على الحريق، وتم إخماد النيران قبل أن تمتد إلى العقارات المجاورة، ولم يسفر عن وجود إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 


الحماية المدنية بالفيوم

حرائق الصيف

الفيوم

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