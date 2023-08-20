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الرئيس الأوكرانى يعلن الاتفاق مع هولندا على نقل 42 طائرة F-16 إلى بلاده

الأحد، 20 أغسطس 2023 04:25 م
الرئيس الأوكرانى يعلن الاتفاق مع هولندا على نقل 42 طائرة F-16 إلى بلاده زيلينسكى
كتب محمد جمال

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، التوصل إلى اتفاق مع رئيس وزراء هولندا، مارك روته، لنقل 42 طائرة من طراز F-16 إلى كييف، بحسب شبكة الشرق الإخبارية.

وقال زيلينسكي، عبر تويتر، إن هذه الطائرات سيتم استخدامها في التصدي للقوات الروسية، معتبراً أن الاتفاق يمثل "خطوة جديدة لتعزيز الدرع الجوي لبلاده".

وأضاف أن نقل الطائرات التي تم الاتفاق بشأنها مع هولندا "ليس سوى البداية".


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