اليوم السابع
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الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون تقضى بالسجن 3 سنوات لمتهمين بتنظيم كفر شكر

الأحد، 20 أغسطس 2023 03:36 م
الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون تقضى بالسجن 3 سنوات لمتهمين بتنظيم كفر شكر المستشار سامح عبد الحكم
كتب إبراهيم قاسم

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قضت اليوم الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن وحضور زياد نافع وكيل نيابة أمن الدولة بالسجن المشدد ثلاث سنوات للمتهمين في قضية تنظيم كفر شكر في الجناية رقم 396 لسنة 2017 مركز كفر شكر والمتهم فيها أربعة متهمين.
 
وجاء الحكم وفقًا لأمر الإحالة ومثل فيها أمام المحكمة المتهمين الأول والرابع بتهمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحيازة وإحراز محررات تروج لفكر ومنهاج الجماعة محل الاتهام الأول.
 
 
 

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