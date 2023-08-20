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التعليم تتابع وصول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية إلى لجان الثانوية دور ثان

الأحد، 20 أغسطس 2023 08:43 ص
التعليم تتابع وصول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية إلى لجان الثانوية دور ثان امتحانات الثانوية العامة دور ثان
كتب ـ محمود طه حسين

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تابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية إلى لجان امتحانات الثانوية العامة دور ثان، حيث تواصلت غرفة العمليات مع  مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على استلام رؤساء اللجان الأسئلة.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.
 
وشددت على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، وعدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.
 
جدير بالذكر، أن اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023 يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الثانى في مادتى اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، والتربية الوطنية.
 
 
 

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