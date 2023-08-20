التخطيط والتمكين الاقتصادى.. ضمن خطة مبادرة أنتِ الأهم بدءا من سبتمبر المقبل

كشفت داليا فكري رئيس لجنة المرأة بمبادرة إنتي الأهم عن خطة عمل وتدريب المبادرة الفترة القادمة وتتضمن تدريب على التخطيط الاستراتيجي في سياق العنف القائم على النوع الاجتماعي أيام ٧ و ٨ و ٩ من شهر سبتمبر المقبل على أن تكون الفئة المستهدفة عشر من طلاب IFMSA أو عشر شباب في مجال المجتمعات المدنية.

وأكدت رئيس لجنة المرأة، أن مؤسسة مصر للصحة المستدامة تضع ضمن خطتها برنامج متكامل للتمكين الاقتصادي للمرأة يشمل التدريب على الحرف وإقامة المشروعات لصغار رائدات الأعمال بناء على تدريب مجموعة من المحترفين سواء في التخطيط الاستراتيجي أو برامج التمكين المختلفة.

وأشارت إلى أن التدريب على المبادرات برعاية الدكتورة راندا فخر الدين عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة المستدامة والمدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، ومتابعة المتدربين من خلال تنفيذ مبادراتهم تحت إشراف دكتور زياد وليد ودكتورة مريم اسماعيل.

وجدير بالذكر أن " انتي الأهم" هي حلقة رائدة في سلسلة حلقات النهوض بالمرأة من خلال إبراز قضاياها، وتسليط الضوء على الأنشطة والفعاليات والجهود المبذولة لمعالجة تلك القضايا والنهوض بدور المرأة اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا، وصولا إلى نيل حقها الطبيعي بأن تكون شريكًا كاملا في المجتمع.