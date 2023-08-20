التحفظ على 2 طن ذرة مجهولة المصدر داخل مصانع مواد غذائية بالإسكندرية

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع.

وقامت إدارة برج العرب التموينية بالمديرية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و فريق العمل التابع للإدارة بحملة تموينية بنطاق الادارة و التى أسفرت عن ضبط أحد مصانع المواد الغذائية لحيازته واستخدام مواد وخامات غير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر وتم ضبط والتحفظ على 2000 كجم من الذرة الصفراء التي تستخدم في صناعة المقرمشات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات داخل احدي الخزانات بالمصنع.

وتم تحرير محضر حيازة واستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات داخل إحدى مصانع تصنيع اللحوم وتم ضبط و التحفظ على 1250 كجم من الحلبة المطحونة الناعمة داخل أجولة بلاستيكية غير مدون عليها أي بيانات و مجهولة المصدر.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة، للعرض على وكيل النائب العام.