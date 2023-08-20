التثدى عند الرجال.. مشكلة علاجها تنظيم هرمونات أم استئصال؟

فاطمة ياسر

التثدى عند الرجال مرض يعانى منه البعض، ورغم عدم خطورته إلا أنه يؤثر على شكل وهيئة بعض الذكور من المراهقين والكبار أيضًا، ويسبب إحراجًا لهم في المجتمع، ويؤكد الدكتور حسن الفكهاني أستاذ الجلدية والتناسلية بطب المنيا، أن التثدى عند الرجال أو زيادة حجم الثدى لدى الرجال يجعل صاحبه يتعرض للإحراج، ولكن عليك أن تعلم أن الوسائل الطبية الحديثة أوجدت حلاً سهلاً لمشكلة التثدى عند الرجال.

أسباب ظهور التثدى عند الرجال

هناك العديد من الأسباب التي قدمها الفكهاني، ومنها:

-السمنة وزيادة الوزن.

-قصور الغدد التناسلية.

وسوء التغذية.

-وجود مشكلة في الغدد الدهنية في الثدي التي استجابت للخبطة الهرمونات.

-عدم التوازن بين هرمونات الذكورة والأنوثة.

-عند الإصابة بأمراض الكبد والكلي والغدة الدرقية.

تناول بعض الأدوية مثال المضادات الحيوية ومضادات الصرع واستخدامها لفترات طويلة.

-بعض الأدوية التي تؤثر علي هرمون الذكورة مثل ارتجاع المعدة وقرح المعدة.

-الهرمونات التي توجد في بعض أنواع الدجاج مجهولة المصدر.

طرق الكشف عن إصابة الرجل بالتثدي هي:

يتم الكشف عنه عن طريق إجراء تحليل نسب هرمونات الذكورة قياس نسبة هرمون والبرولاكتين "اللبن" للتأكد من عدم وجود مشكلة عضوية

علاج التثدي يكون عن طريق التالي:

-التخلص من الوزن الزائد فبعض الحالات تعالج عند القيام بهذا الأمر.

- بعض الحالات تحتاج لعلاج دوائي هرموني لتنظيم الهرمونات.

- بعض الحالات تحتاج استئصال للتثدي عن طريق جراحة موضوعية بسيطة.

- يمكن تجنب الهرمونات الزائدة في الدجاج قبل تناولها بمعرفة الفرق بين الدجاج المهرمن والطبيعى من شكل الدجاجة وهل تبدو سمينة أو بدينة، ووجود إنتفاخ غير طبيعي في منطقة الصدر و بطء الحركة و الكسل والخمول.

وأخيرًا أكد الفكهاني، أنه مهما كان سبب المشكلة التثدى عند الرجل يمكن القضاء عليها وحلها من البداية.