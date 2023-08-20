البحث عن جثة شاب غرق في ترعة قرية 21 غرب الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت قرية 21 غرب محافظة الإسكندرية، مصرع شاب في ترعة مشروع ناصر أمام قرية 21، وتكثف الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري في البحث عن الجثمان وانتشاله.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بغرق شاب فى ترعة مشروع ناصر أمام قرية 21 بغربي المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث رفقة قوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة.

من جانبه قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير بالإسكندرية، أنه تلقى إشارة تفيد بغرق شاب يدعى أحمد عبدالكريم القذافي مرعى الفرجاني، 35 سنة غرق فى مشروع ناصر امام قرية 21. وعلى الفور وجه الدعوة للمشاركة من غواصين الخير وخاصة غواصين الخير فى محافظتي الإسكندرية والبحيرة إلى موقع الحادث لبدء رحلة البحث عن الجثمان.

وتحرر محضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة، مع استمرار البحث عن جثمان الغريق.