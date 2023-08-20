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الأوبرا: انطلاق مهرجان القلعة يوم الجمعة.. الفرصة متاحة لكل شرائح الجمهور

الأحد، 20 أغسطس 2023 07:11 م
الأوبرا: انطلاق مهرجان القلعة يوم الجمعة.. الفرصة متاحة لكل شرائح الجمهور مهرجان القلعة
كتب محمد شرقاوى

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أكد الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، انطلاق مهرجان القلعة يوم الجمعة المقبل، موضحا أنه يتيح الفرصة لكل الشرائح العمرية والاجتماعية من الجمهور.

 

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "عزة مصطفى"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفنان مدحت صالح سيفتتح فعاليات المهرجان، مبينا أن المهرجان يشهد حفلات لنجوم كبيرة مثل هانى شاكر وسمون وهشام عباس، فايا يونان.

 

وأشار إلى أن المهرجان يتميز بالتنوع الموسيقى، موضحا أن المهرجان يهدف إلى تنمية وتطوير الحس الفنى. لافتا إلى أن فعاليات المهرجان تضم مجموعة من العروض الفنية الثرية والمتنوعة التى تليق بعراقة المهرجان والمكانة الثقافية والفنية لدار الأوبرا المصرية.

 

كما أكد جميع أيام المهرجان ستكون مميزة، مشيرا إلى أنه سيتم بيع تذاكر المهرجان من خلال أكشاك البيع، والسعر سيكون مرتبطا بسعر دخول القلعة وهو 60 جنيها مع وجود استثناءات للأطفال من أجل إتاحة الفرصة لهم للاستماع إلى فعاليات المهرجان.

 


رئيس الأوبرا

مهرجان القلعة

خالد داغر

دار الأوبرا المصرية



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