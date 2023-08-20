اليوم السابع
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الأمن العام يضبط متهما هاربا من 73 سنة سجنا

الأحد، 20 أغسطس 2023 12:39 م
الأمن العام يضبط متهما هاربا من 73 سنة سجنا حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية في ضبط (أحد الأشخاص - مقيم  بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم) محكوم عليه غيابياً بالإعدام فـى قضية " قتل عمد" حال تواجده بنطاق مديرية أمن الفيوم.

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بنى سويف) ، محكوم عليه بالحبس (27سنة وكفالات مالية فى 41 حُكم "جزئى ، مستأنف" بتهم "تبديد - شيك") حال تردده على محل إقامته، و (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف) ، محكوم عليه بالحبس (65سنة وكفالات مالية فى 73 حُكم "جزئى ، مستأنف" بتهم "تبديد - إيصال أمانة")  بمكان إختبائه بنطاق مديرية أمن دمياط، و(عاطل  - مقيم بمحافظة الوادى الجديد) ، محكوم عليه بالحبس  (11 سنة وكفالات مالية فى 43 حُكم "جزئى - مستأنف" بتهم "تبديد") .. بمكان إختبائه بأحد المزارع بمركز شرطة جهينة بسوهاج، وضبط (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة) ، محكوم عليه بالحبس 39 سنة وكفالات مالية فى 58حُكم "جزئى - مستأنف" بتهم "تبديد") .. حال تردده على محل إقامته، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.   

 

 


هارب

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