اليوم السابع
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الأحد، 20 أغسطس 2023 11:59 م
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الأجهزة الأمنية بالغردقة تكشف لغز العثور على جثة غفير بالمنطقة الصناعية

الأحد، 20 أغسطس 2023 11:35 م
الأجهزة الأمنية بالغردقة تكشف لغز العثور على جثة غفير بالمنطقة الصناعية حملة أمنية - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من كشف غموض العثور على جثة غفير بالمدينة الصناعية شمال مدينة الغردقة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة بعد القبض على الجانى.
 
وتبين من تفاصيل الواقعة والتحريات التى تبعتها أن جثة الغفير التى تم العثور منذ عدة أيام مضت، كانت مدفونة داخل منزله بالمنطقة الصناعية غرب الغردقة، وتبين أن ووراء الواقعة أحد العاملين مع المجني عليه وقام بإخفاء الجثة ودفنها بالرمال بعد قتله وتمكنت الاجهزة الامنية من القبض على المتهم وإحالته لجهات التحقيق. 
 
تعود تفاصيل الواقعة حين تلقى مدير أمن البحر الأحمر، بلاغا بالعثور جثة شخص داخل منزله بالمدينة الصناعية غرب في العقد السادس من العمر داخل منزله.
 
وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لموقع البلاغ وتبين أن الجثة لشخص يدعى "النوبى. ا. ا" 52 سنة من محافظة الأقصر ويعمل صاحب سوبر ماركت إذ عُثر على الجثة داخل مسكنه بالمنطقة الصناعية بعد ميدان جهينة غرب الغردقة.

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