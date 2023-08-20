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تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 20 أغسطس 2023 09:50 ص
تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 631 شاحنة و114 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 336 شاحنة و77 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 285 شاحنة  و37 سيارة.
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة  السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و240 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج ، سينا وايلة.
 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1030 راكب بموانيها، كما اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر امس أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 464 شاحنة و119 سيارة ، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع ، 173 شاحنة و52 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 291 شاحنة و67 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل والقاهرة وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و189 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج ، سينا وايلة .
 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1439 راكب بموانيها .
 

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