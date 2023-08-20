إصابة 5 أشخاص فى حادث سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية "توك توك" بطريق دمو في بني سويف، وتحديدا أمام قرية البرج التابعة لمركز ناصر، وجرى المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، إخطارًا، بوقوع حادث انقلاب توكتوك أمام قرية البرج بطريق بني سويف الفيوم " دمو" .

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف وليد كردي بكري 45 سنة، مصاب بجروح وكدمات، و أيمن عبد المنعم عبد الحميد، 39 سنة، مقيم قرية بهبشين، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، ورمضان نادي عبد السلام، 28 سنة، مصاب بجروح وكدمات، و وعلاء سلام رمضان، 24 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد السلام محمد عبد السلام، 23 سنة، ومصاب بجرح قطعي بالرأس، إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.