اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى انقلاب أتوبيس ركاب شمال البحر الأحمر

الأحد، 20 أغسطس 2023 09:01 ص
إصابة 5 أشخاص فى انقلاب أتوبيس ركاب شمال البحر الأحمر حادث انقلاب أتوبيس - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة نقل خاصة بطريق الجلالة - الزعفرانة، شمال محافظة البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تم نقل المصابين لأقرب مستشفى، وتحرير المحضر اللازم.
 
كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد وقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق الزعفرانة شمال غارب، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص ونجاة العشرات من ركاب الأتوبيس، وتم نقل المصابين لمستشفي رأس غارب لتلقي العلاج. 
 
 وتبين بعد انتقال الأجهزة الأمنية أن الأتوبيس الذى تعرض للانقلاب  تابع لشركة خاصة لنقل الركاب كان قادمًا في رحلة من القاهرة للغردقة وكان يقل 45 راكبا أصيب منهم 5 ركاب فيما نجا 40 راكبا آخرين.
 
 
 

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