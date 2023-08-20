إزالة بناء مخالف بحي المنتزه ثان في الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى المنتزه ثان بالإسكندرية ، برئاسة الدكتورة رباب مدني رئيس الحى، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف علي الأراضي الزراعية ، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وكلفت الدكتورة رباب مدني رئيس الحي ، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفى هذا الصدد، وجهت الدكتورة رباب مدني رئيس الحي ، وحدة التدخل السريع بالحى و مهندسى وممثلى الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية بالحى، بشن حملة لإزالة أعمال بناء مخالف علي الأراضي الزراعية بمنطقة عزبة حوض 10 ، حيث تبين وجود أعمال وضع سملات بأحد الأراضي ، و علي الفور تمت إزالة السملات، و جاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، حفاظا على الثروة الزراعية من العبث بها ،وما زالت تلك الحملات مستمرة ، للحفاظ على حق الدولة، والتعامل بقرارات فورية حيال كافة أنواع التعديات

وعلي صعيد آخر ،شن حى العامرية ثان فى الإسكندرية حملات مكبرة ،برئاسة محارب هيلع رئيس الحى ، إزالة فورية لإيقاف بناء مخالف، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض فى المهد بنجع الجريسات برحيم للمرة الثانية ،وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف .

كما نفذ حي العامرية ثان حملتان لإزالة أعمال بناء مخالف , بنطاق حي العامرية ثان ، وذلك وفقا لتكليفات محارب هيلع رئيس الحي، وتحت إشراف حميد سلومه ،سكرتير عام الحى، حيث توجهت الحملة الأولى بقيادة مدير إدارة الإزالة الفورية بنجع كاتب، وتمت إزالة أسوار بالطوب الأبيض في المهد كاتب على مساحة 2500م تقريباً، وتوجهت الحملة الثانية، إلى إزالة فورية لقرية رحيم

إزالة أسوار بالطوب الأبيض في المهد على مساحة 1800م تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .