إزالة 3 أسوار مخالفة فى حى العامرية ثان بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى العامرية ثان فى الإسكندرية حملات مكبرة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية فى المحافظة بمواصلة التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف.

وأعلن حى العامرية ثان، برئاسة محارب هيلع رئيس الحى أن إدارة الإزالة الفورية والإشغالات ، نفذت حملة إزالة فورية لإيقاف بناء مخالف، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض فى المهد بنجع الجريسات برحيم للمرة الثانية ،وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما نفذ حي العامرية ثان حملتان لإزالة أعمال بناء مخالف , بنطاق حي العامرية ثان ، وذلك وفقا لتكليفات محارب هيلع رئيس الحي، وتحت إشراف حميد سلومه ،سكرتير عام الحى.

وتوجهت الحملة الأولى بقيادة مدير إدارة الإزالة الفورية بنجع كاتب، وتمت إزالة أسوار بالطوب الأبيض في المهد كاتب على مساحة 2500م تقريباً.

وتوجهت الحملة الثانية، إلى إزالة فورية لقرية رحيم إزالة أسوار بالطوب الأبيض في المهد على مساحة 1800م تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.