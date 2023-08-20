أوقاف شمال سيناء تواصل استقبال المتقدمين للالتحاق بمركز إعداد محفظى القرآن الكريم

تواصل مديرية أوقاف شمال سيناء، استقبالها الراغبين فى الالتحاق بمركز إعداد محفظي القرآن الكريم بالعريش للعام الدراسي 2023-2024، من حملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة.

وقال الشيخ محمود عبدالرازق، مدير عام أوقاف شمال سيناء، أنه تقرر عقد اختبار القبول لحملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة الراغبين في الالتحاق بمركز إعداد محفظي القرآن الكريم بالعريش للعام الدراسي 2023-2024 م ، بمقر مديرية أوقاف شمال سيناء، الكائن بمسجد النصر بالعريش، الدور الثانى ، وستجرى المقابلات للمتقدمين بدءً من يوم الاثنين الموافق 28/ 8/ 2023م ، الساعة العاشرة صباحاً مع ضرورة إحضار صورة الرقم القومي ، وصورة المؤهل وصورتين شخصيتين حديثتين .

وأشار أن باب القبول ما زال مفتوحًا حتى يوم 31/ 8/ 2023م ، بمقر المديرية والمركز ، فعلى الراغبين من غير المسجلة أسماؤهم بالكشوف سرعة تسليم طلب تقديم بالمركز ، كما يمكن تسليم الملف في يوم الاختبار ذاته .

وأوضح أن مواعيد الاختبار سواء لمن سبق تقديمه من حملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة ولم يتم اختبارهم أو المتقدمين الجدد يكون من الاثنين 28/ 8/ 2023م حتى الخميس 31/ 8/ 2023م.

وتابع أن هذه الخدمة توفرها وزارة الأوقاف في إطار دورها فى نشر الفكر الوسطى المستنير والتوعية بقضايا الدين والمجتمع وغرس القيم وتوعية الشباب بالقضايا الدينية، وفئات المستهدفين من الحاصلين على مؤهلات عليا من الجامعات الحكومية وجامعة والجامعات الخاصة والأهلية والمفتوحة والمعاهد العليا الأربع سنوات رجال وسيدات ومن الحاصلين على مؤهلات متوسطة من الجنسين.

وتشهد مساجد شمال سيناء تواصل فعاليات الأسبوع الثقافى، كما سبق إطلاق قافلة دعوية كبرى من مديرية أوقاف شمال سيناء بنطاق مدينة نخل، كما استقبلت مناطق رفح ، والشيخ زويد بشمال سيناء قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف، وتكريم الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد من خلال البرنامج الصيفي للأطفال.

كما تشهد مساجد شمال سيناء، إقبال الأطفال على المشاركة بفعاليات وأنشطة البرنامج الصيفى الذى تنفذه وزارة الأوقاف فى 193 مسجد، بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة، وخطباء المكافأة ومحفظي القرآن الكريم.

والبرنامج الصيفي‏ يشتمل على ‏محاضرات تثقيفية وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة ورحلات ترفيهية ‏وتثقيفية، مع الحرص على اكتشاف المواهب ‏في مجالات: قراءة القرآن ‏الكريم، والابتهال الديني، و طلاقة القراءة، والثقافة العامة.‏