أوقاف شمال سيناء تتسلم 2 طن لحوم من صكوك الأضاحى لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

شمال سيناء - محمد حسين

تسلمت لجنة مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الخميس 2 طن لحوم صكوك الأضاحي البلدية من وزارة الأوقاف، وتم تسليمها إلى اللجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعى لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز شمال سيناء.

وأعلنت أوقاف شمال سيناء، أنه سيتم التوزيع بالتنسيق بين محافظة شمال سيناء و مديرية أوقاف شمال سيناء ، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، أن دفعة اللحوم الواردة من وزارة الأوقاف جرى تسليمها للجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعي فى حرم مقر محافظة شمال سيناء فى حضور وكيل أول الوزارة سكرتير عام المحافظة أسامة الغندور، واللجان الثلاثية من كلٍ من لجنة مديرية أوقاف شمال سيناء برئاسة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، واللجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعي برئاسة على غيط، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، و لجنة الإشراف والمتابعة من محافظة شمال سيناء.

وقال الشيخ حسين البنديرى مدير المتابعة بالمديرية أن عملية الإستلام والتسليم ومتابعة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية يتم وسط ضوابط وإجراءات قام بوضعها مدير المديرية مع اللجنة المشكلة ، لتنفيذ ضوابط تعليمات وزارة الأوقاف فى عملية الإستلام والتسليم والتوزيع من بداية التوزيع وحتى نهايته.