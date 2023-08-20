أمين الفتوى: أكل ميراث النساء بيع للآخرة بالدنيا "فيديو"

كتب أحمد عرفة

أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، مفاداه إن والدها توفى وترك ميراثا كبيرا، وقام أخواتها الرجال بالاستحواذ على الميراث من الأراضى، وإعطائها وشقيقتها البنات الأربع مبلغا بسيطا ما بين 2000 إلى 10000 جنيه، وفق أهوائهم، فما حكم ما فعلوه شرعا؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "الحقيقة فى مصطلح مكروه لما يكون فى التركة إيناث وذكور، فى حد يقول راضوا البنات، وكان ليس لهم حق، ممكن تلاقى البنت فى ميراثها يتعدى نصف مليون جنيه، ويعطوها 10 آلاف جنيه، من يفعلون هذا يبيعون الآخرة بالدينا، وتسأل عن هذا يوم القيامة".

وتابع: "لو راجل يرضى كده على نفسه، كل ده تحايل على شرع الله، لازم تعطى حق اختك بما يرضى الله، تقولها ليكى نصف فدان، لها الحق تبيعه أو تستلمه، لو حبت تبيع يبقى بسعر السوق ولو حبت تكرم أخوها يجوز".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.