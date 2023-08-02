وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتفقد مشروع محطة مياه الهنادى بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس شركة مياه الأقصر، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لبحث مستجدات الموقف بمشروع محطة مياه الشرب فى قرية الهنادى مركز إسنا جنوب الأقصر، حيث تم عمل جولة بالمشروع لمتابعة الأعمال الجارية وفق الخطة المقرره، ونسب التنفيذ للمشروع، حيث جاءت زيارة الوفد برئاسة مهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة، ورافقهم فى الجولة المهندس محمد عويس أحمد مدير عام مشروع مياه الهنادى، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى والخطة الموضوعة لإنهاء المشروع وفق البرنامج الزمنى المحدد لها.

وقال رئيس شركة مياه الأقصر، فى بيان صحفى، إن مشروع محطة مياه الهنادى وشبكاتها بشرق أسنا جنوب الأقصر بحوالى 40كم، من المشروعات الهامة والحيوية بمحافظة الأقصر والمزمع إنشاؤه لتقديم الاستفادة من خدمات مياه الشرب، حيث يخدم حوالى 130 الف نسمة من أهالى قرى شرق اسنا ( الشغب - الدبابية - المعلا - القضا - نجع أبو سعيد - الطوناب - الهنادى - الحميدات - الدير )، والذين يعانون من ضعف المياه وخاصة بفصل الصيف.

وأوضح اللواء محمد يحيى رئيس الشركة، أنه جاءت محطة مياه الهنادى لتغذية تلك المنطقة بتكلفة 270 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى تكلفة الخط الناقل حوالى 95 مليون جنيه مصرى والممتد من قرية الهنادى حتى قرية الشغب شمالاً ومن قرية الهنادى حتى قرية الدير جنوباً، وبهذا تصبح التكلفة الإجمالية للمشروع 365 مليون جنيه مصرى والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وفى إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمشروع خلال العام الحالى 2023 طبقا للمخطط الزمنى المعد من قبل استشارى المشروع مكتب - سى دى إم سميث - كيمونكس مصر - CDM Smith.

ويذكر أنه تم الإشادة بنسب التنفيذ التى تم إنجازها خلال الشهر الماضى، مما يؤكد بسير المشروع وفقاً للمخطط الزمنى بالمشروع وتحقيق المستهدف الشهرى، حيث تفقد الوفد مراحل التنفيذ المختلفة بالمشروع، وأشاد الجميع بنسب التنفيذ للمشروع وجودة التنفيذ للأعمال بما يحقق الهدف المرجو من المشروع، ليكون المشروع من أضخم المشروعات التى تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى جنوب الصعيد.