وفاة محمد حيدر مساعد رئيس تحرير مجلة المصور.. و"اليوم السابع" تنعى الفقيد

كتب محمد السيد الشاذلى

توفي منذ قليل، الزميل محمد حيدر، مساعد رئيس تحرير مجلة المصور، إثر أزمة قلبية، ومن المقرر أن تشيع جنازة الراحل فى تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.

ونعى عدد كبير من الصحفيين الراحل، داعيين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وتقدم الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، وجميع الصحفيين بمؤسسة اليوم السابع، بخالص العزاء للزملاء فى دار الهلال ومجلة المصور فى وفاة الراحل، داعيين الله عز وجل أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته.