وزارة التخطيط: تنفيذ 657 مشروعا فى قطاع الصحة خلال 23/2024

كتبت أسماء أمين

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها أن الاستثمارات الموجهة إلى التنمية البشرية والتى تتمثل فى قطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية، وذلك ضمن مبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024.

وعن المشروعات المزمع تنفيذها خلال عام الخطة لقطاع الصحة، فأشار التقرير إلى أنه يشهد 657 مشروعًا، بهدف تطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف القائمة، ومراعاة الاستدامة البيئية فى قطاع الصحة، وكذا استكمال المشروعات الاستراتيجية.

وأكد التقرير أنه تمت للمرة الأولى ميكنة منظومة البرامج والأداء ضمن المنظومة الإلكترونية لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، حيث يتم تحديد البرامج التنموية لكل جهة، وربط مشروعات كل جهة بالبرامج التنموية ذات الصلة، وتحديد الهدف الكمى من كل مشروع، وكذا تحديد الموقف التنفيذى الحالى للمؤشرات الكلية، ثم تحديد المستهدفات الكمية فى ضوء الاستثمارات المعتمدة.

واشار التقرير إلى أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023 / 2024، تتمثل في: التركيز على مشروعات الاستكمال التى تخطت نسب تنفيذها 70% ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للاستثمارات المُتوقع الانتهاء منها، والتخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور الاستثمار العام فى الحماية الاجتماعية (حياة كريمة)، ومُراعاة الفجوات التنموية فى توزيع الاستثمارات محليًا، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم.