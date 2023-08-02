ننشر الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن الإسماعيلية 2023

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

أجرى اعتمد اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن الاسماعيلية، وذلك بهدف ضخ قيادات جديدة وتصعيد أخرى شابة للوصول إلى أعلى مستوى للأداء الأمنى تزامنًا مع الأحداث والمستجدات على الساحة الداخلية، وشملت الحركة تجديد الثقة في النسبة الأكبر من ضباط المباحث الجنائية.

وشملت الحركة تعيين المقدم عادل الجزار، رئيسًا لمباحث التموين وتعيين الرائد أمير الألفي، رئيسًا لمباحث قسم أول الإسماعيلية وتعيين الرائد أنور القاضي رئيسًا لمباحث قسم ثان وتجديد الثقة في الرائد شادي الكفراوي رئيسًا لمباحث قسم ثالث الإسماعيلية، وتجديد الثقة في الرائد حسن رضوان رئيسًا لمباحث المرور، وتجديد الثقة في الرائد محمود عبد اللطيف، رئيسًا لمباحث مركز فايد، وتعيين الرائد سيد عبد العال، رئيسًا لمباحث القنطرة شرق.

كما تضمنت الحركة استمرار المقدم أحمد جمال رئيسًا لمباحث مكافحة المخدرات، وتجديد الثقة بالمقدم محمد هشام رئيسًا لمباحث أبو صوير، والمقدم مروان الطحاوي رئيسًا لمباحث القنطرة غرب، والمقدم محمد جمال عمر، رئيسًا لمباحث مركز الإسماعيلية، الرائد محمد سالم، رئيسًا لمباحث القصاصين، والرائد محمد فؤاد رئيسًا لمباحث التل الكبير، ضمن حركة تنقلات مديرية أمن الإسماعيلية 2023.

وكان قد اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة التنقلات السنوية لرجال الشرطة، والتي روعي فيها الكفاءة والأقدمية والظروف الاجتماعية، وضخ دماء جديدة في شرايين بعض المواقع الشرطية.

وشملت الحركة ترقية اللواء هشام مروان، من حكمدار مديرية أمن الإسماعيلية إلي مديرًا لأمن الإسماعيلية، خلفا للواء محمود عاشور مدير الأمن الذي تم إحالته للمعاش.

وعمل اللواء هشام مروان، سنوات طويلة في محافظة الإسماعيلية، حيث عمل نائب مأمور مركز الإسماعيلية سنة 2011، ثم مأمور مركز القنطرة شرق، ثم مأمور مركز أبو صوير، ثم مأمور مركز القنطرة شرق مرة أخري، ثم تم ترقيته لرتبة لواء وتولي مدير الشئون المالية والإدارية بمديرية أمن الإسماعيلية، ثم حكمدار الإسماعيلية لمدة سنة، قبل أن يصدر له قرار قبل قليل بترقيته مديرًا لأمن الإسماعيلية.