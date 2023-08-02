اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 03:32 م
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار المحافظات

مدينة إسنا تستضيف فعاليات مسابقة للطبخ ضمن مشروع السياحة المستدامة.. صور

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 02:43 م
مدينة إسنا تستضيف فعاليات مسابقة للطبخ ضمن مشروع السياحة المستدامة.. صور جانب من المسابقة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، تنظيم فعاليات أول مسابقة للطبخ والأكلات المحلية بجنوب الصعيد، وذلك فى إطار توجه مدينة إسنا الواقعة فى محافظة الأقصر بمصر نحو تعزيز قيمتها الثقافية والسياحية من خلال الترويج للمأكولات التراثية الأصيلة التى تشتهر بها.

وفى هذا الصدد نظم مشروع الاستثمار فى السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا، والذى تنفذه شركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة التعاون الدولي ومحافظة الأقصر، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مسابقة بعنوان "سيدات إسنا المبدعات"، اليوم الأربعاء، حيث تستهدف هذه المسابقة العديد من النساء المقيمات فى إسنا، واللاتى يبلغن من العمر 18 عامًا أو أكثر، حيث قمن بمشاركة وصفاتهن للأكلات المحلية والقصص من وراء هذه الأطباق، ويأمل المشروع من خلال هذه المبادرة إلى توثيق التاريخ والثقافة المحلية، وإبراز التنوع والغنى الذى تتمتع به إسنا فى مجال التراث غير المادى.

وقد تم اختيار أفضل الأكلات التراثية من قبل لجنة تحكيم متخصصة، لتدخل المرحلة الثانية من المسابقة فى منتصف أغسطس 2023 وسيتم تقديم الجوائز للفائزات فى حفل خاص فى المرحلة الأخيرة، حيث تعد هذه المسابقة فرصة للنساء المحليات لإبراز مواهبهم وخبراتهم فى مجال الطهى التقليدى. كما أنها تشجع على الحفاظ على التراث الغذائى وتعزز دور المرأة فى صناعة الثقافة والسياحة

ويرى المشروع أن هذه المبادرة ستؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد إسنا، من خلال استقطاب السياح والمهتمين بالثقافة والطهي التقليدي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المسابقة على تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الموروث الثقافي وتشجيع السياحة المستدامة في المنطقة، ومن المتوقع أن تكون هذه المسابقة بداية لسلسلة من الفعاليات والمبادرات التى ستُنظم فى إسنا لتعزيز قيمتها الثقافية والسياحية، بهدف أن تصبح إسنا كوجهة سياحية متميزة.

إحدي الأطباق فى فعاليات المسابقة
إحدي الأطباق فى فعاليات المسابقة

 

أطباق صعيدي فى مسابقة الطبخ بمدينة إسنا
أطباق صعيدي فى مسابقة الطبخ بمدينة إسنا

 

أطباق صعيدية فى مسابقة الطبخ بإسنا
أطباق صعيدية فى مسابقة الطبخ بإسنا

 

أطباق متنوعة فى مسابقة الطبخ بمدينة إسنا
أطباق متنوعة فى مسابقة الطبخ بمدينة إسنا

 

اللجنة تتذوق الأكلات فى مهرجان الطبخ بإسنا
اللجنة تتذوق الأكلات فى مهرجان الطبخ بإسنا

 

أنواع من الحلويات فى مسابقة الطبخ
أنواع من الحلويات فى مسابقة الطبخ

 

تقييم الأكلات فى مسابقة الطبخ بإسنا
تقييم الأكلات فى مسابقة الطبخ بإسنا

 

جانب من تذوق أعضاء اللجنة للأكلات
جانب من تذوق أعضاء اللجنة للأكلات

 

جانب من فعاليات مهرجان الطبح بإسنا
جانب من فعاليات مهرجان الطبح بإسنا

 

لجنة المسابقة تتذوق الأكلات فى إسنا
لجنة المسابقة تتذوق الأكلات فى إسنا

 


الاقصر

اخبار اليوم

مسابقة طبخ باسنا

اخبار الاقصر

مشروع الاستثمار بالسياحة المستدامة

اخبار المحافظات

مسابقة اكلات محلية باسنا



الموضوعات المتعلقة

شوى الفرخة جوا البطيخ أحدث تقاليع الطبخ على الفيس بوك.. اعرفى طريقة تنفيذها

السبت، 17 يونيو 2023 02:00 م

"يوم الطبخ" عادة أسبوعية بفنادق مرسى علم.. ينتظرها السياح كل أسبوع لمشاركة الطهاة في تجهيز وطهى المأكولات المصرية.. الهدف كان إطلاع السياح على كيفية الاهتمام بالغذاء.. وأصبحت عادة ترفيهية ينتظرها النزلاء.. صور

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 06:00 ص

يحركها نور قلبها.. "زينب" أول كفيفة تعمل فى مجال الإعلام بقنا.. تخرجت من قسم الإعلام وتعلمت المونتاج والبرمجة والتعليق الصوتى.. وصممت قناة لتعليم الفتيات الطبخ.. وتكشف: نفسى أحقق حلمى بالعمل فى الإذاعة.. صور

الإثنين، 29 مايو 2023 08:00 م

7 هوايات يمكن أن يمارسها الأزواج معًا لزيادة ترابط الأسرة.. منها الطبخ والمشى

الأحد، 14 مايو 2023 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة