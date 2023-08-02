مدينة إسنا تستضيف فعاليات مسابقة للطبخ ضمن مشروع السياحة المستدامة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، تنظيم فعاليات أول مسابقة للطبخ والأكلات المحلية بجنوب الصعيد، وذلك فى إطار توجه مدينة إسنا الواقعة فى محافظة الأقصر بمصر نحو تعزيز قيمتها الثقافية والسياحية من خلال الترويج للمأكولات التراثية الأصيلة التى تشتهر بها.

وفى هذا الصدد نظم مشروع الاستثمار فى السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا، والذى تنفذه شركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة التعاون الدولي ومحافظة الأقصر، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مسابقة بعنوان "سيدات إسنا المبدعات"، اليوم الأربعاء، حيث تستهدف هذه المسابقة العديد من النساء المقيمات فى إسنا، واللاتى يبلغن من العمر 18 عامًا أو أكثر، حيث قمن بمشاركة وصفاتهن للأكلات المحلية والقصص من وراء هذه الأطباق، ويأمل المشروع من خلال هذه المبادرة إلى توثيق التاريخ والثقافة المحلية، وإبراز التنوع والغنى الذى تتمتع به إسنا فى مجال التراث غير المادى.

وقد تم اختيار أفضل الأكلات التراثية من قبل لجنة تحكيم متخصصة، لتدخل المرحلة الثانية من المسابقة فى منتصف أغسطس 2023 وسيتم تقديم الجوائز للفائزات فى حفل خاص فى المرحلة الأخيرة، حيث تعد هذه المسابقة فرصة للنساء المحليات لإبراز مواهبهم وخبراتهم فى مجال الطهى التقليدى. كما أنها تشجع على الحفاظ على التراث الغذائى وتعزز دور المرأة فى صناعة الثقافة والسياحة

ويرى المشروع أن هذه المبادرة ستؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد إسنا، من خلال استقطاب السياح والمهتمين بالثقافة والطهي التقليدي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المسابقة على تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الموروث الثقافي وتشجيع السياحة المستدامة في المنطقة، ومن المتوقع أن تكون هذه المسابقة بداية لسلسلة من الفعاليات والمبادرات التى ستُنظم فى إسنا لتعزيز قيمتها الثقافية والسياحية، بهدف أن تصبح إسنا كوجهة سياحية متميزة.



إحدي الأطباق فى فعاليات المسابقة



أطباق صعيدي فى مسابقة الطبخ بمدينة إسنا



أطباق صعيدية فى مسابقة الطبخ بإسنا



أطباق متنوعة فى مسابقة الطبخ بمدينة إسنا



اللجنة تتذوق الأكلات فى مهرجان الطبخ بإسنا



أنواع من الحلويات فى مسابقة الطبخ



تقييم الأكلات فى مسابقة الطبخ بإسنا



جانب من تذوق أعضاء اللجنة للأكلات



جانب من فعاليات مهرجان الطبح بإسنا