محافظ قنا يناقش الخطط المستقبلية للمشروعات الخدمية حتى عام 2030

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعا موسعا لمناقشة، الخطط المستقبلية للمشروعات الخدمية " قنا 2023 " الخاصة بمديريات الخدمات وشركات المرافق، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حموده، سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية ورؤساء شركات المرافق.

استمع محافظ قنا، خلال الاجتماع لشرح تفصيلي من القيادات التنفيذية بالموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بكل مؤسسة، ومدn كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها، كما تضمن العرض، الخطة المستقبلية المُقترحة لتلك المؤسسات مُوضح بها الإحتياجات اللازمة مُحددة بجداول زمنية يتم تنفيذها خلال 6 سنوات بحد أقصي، بهدف الوصول إلي تقديم خدمات مثالية للمواطنين في كافة مناحي الحياة اليومية.

وقال محافظ قنا، إن الخطط المستقبلية التي تم إعدادها، سيتم الإعتماد عليها كمرجع استرشادي، لتنفيذ المشروعات الخدمية المقترحة، وفقا لخطط سنوية تتماشي مع استراتيجية التنمية المستدامة" رؤية مصر "2030، بما يساهم في تحقيق الأهداف المطلوبة وتوفير خدمات نموذجية في قطاعات الصحة ، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والطرق، والتموين، ومرافق البنية التحتية "مياه شرب - صرف صحي - كهرباء - تليفونات - غاز طبيعي "، والخدمات المحلية كالنظافة وأعمال التجميل والتشجير.

ووجه محافظ قنا، خلال الاجتماع الشكر لمسئولي الأجهزة التنفيذية على جهودهم المتواصلة في المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة في كافة القطاعات، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، أصبحت محل إشادة من الجميع، مؤكدا أن محافظة قنا أصبحت تمتلك جهاز تنفيذي كفء ساهم في تحقيق أداء متميز انعكس بالإيجاب على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.