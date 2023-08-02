اليوم السابع
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محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر خط مياه يروى أرضا زراعية بقفط

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 02:16 م
محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر خط مياه يروى أرضا زراعية بقفط جانب من اللقاء
قنا صابر سعيد

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وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بسرعة الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة ري مؤديه لمسقي تستخدم لري أرضى زراعية بشارع الديكوفيل الموازي لترعة الكلابية بمدينة قفط.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذى عقده فور تلقي غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالكسر،  بحضور المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج تنمية صعيد مصر، والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، ياسر حمادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.

 

وقال محافظ قنا، إنه سيتم إصلاح الكسر، بالتعاون مع مديرية الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي و مديرية الطرق والنقل، مشيرا إلى أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم برد الشيء لأصله، تحت إشراف مديرية الطرق والوحدة المحلية لمركز قفط لإعادة رصف الطريق مرة أخرى.


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