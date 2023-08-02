محافظ بنى سويف: تنفيذ نموذج تنمية متكاملة بقرية الهرم وعزبة أبو النور بالواسطى

عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اجتماعا موسعا، لبحث أوجه التنمية المستدامة واستغلال الميزات النسبية بقرية الهرم وعزبة أبو النور -مركز الواسطى- لإعداد نموذج للتنمية المتكاملة والمستدامة بها، حيث شهد الاجتماع حضور: بلال حبش نائب المحافظ وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ووفد من لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضم ( حسام الجمل، إيمان الألفى، مؤمن السيد، مازن شقوير، أحمد المنوفى، هند رحومة، نسمة سعيد، وحنان جوهر، محمد خالد) أعضاء التنسيقية.

فى بداية الاجتماع أكد المحافظ أن استراتيجية المحافظة للعمل بقرية الهرم وعزبة أبو النور تستهدف خلق نموذج للتنمية الشاملة المستدامة لقرية متكاملة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وفى مختلف المجالات، وتحسين جودة الحياة لأهالى القرية، من خلال تضافر وتكامل كافة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى، بما يسهم فى التمكين الاقتصادى المستدام.

وقال المحافظ أن المبادرة المستهدفة بقرية الهرم بدأ العمل بها منذ عام 2020، تأسيسا على استخدام الميزات النسبية التى تتميز بها القرية ومنها قربها من هرم ميدوم والمنطقة السياحية بواحة ميدوم، ومنطقة 2124فدان، وكذلك قربها من مشروع الميناء الجاف المزمع تنفيذه بمنطقة كوم أبوراضى والمنطقة الصناعية، فضلًا عن قربها من الطريق الصحراوى الغربى (القاهرة/أسيوط).

وأكد المحافظ أن المشروع بالقرية يتضمن مكون شديد الأهمية وهو التمكين الاقتصادى واستخدام الميزات النسبية للقرية، ودمج الأنشطة الاقتصادية بالنشاط السياحى بالمنطقة بما يحقق الاستدامة، مشيرا أنه قد تمت الدراسات الميدانية اللازمة لكافة المكونات والأنشطة بالقرية من حيث المساحة وعدد السكان والأنشطة الاقتصادية، والمشكلات والظواهر والعادات والتقاليد الاجتماعية، فضلا عن حصر احتياجات القرية من الخدمات، وطموحات الأهالى من المشروعات الاقتصادية.

وخلال الاجتماع تم استعراض الجهود التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بكافة القطاعات على أرض الواقع، ومنها محو أمية أكثر من 1000 مواطن من خلال هيئة تعليم الكبار، واستخراج 1200 بطاقة رقم قومى وأوراق ثبوتية بالتنسيق بين التضامن الاجتماعى وقطاع الأحوال المدنية، وتنفيذ العديد من القوافل العلاجية المجانية تحت إشراف مديرية الصحة، إعادة تأهيل بعض المنازل بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى، تنظيم العديد من الندوات التوعوية عن (الزواج المبكر وآثاره على الأسرة، التشجيع على العمل الحر، محو الأمية، التمكين الاقتصادي)، بجانب التدريب على بعض الحرف اليدوية، ودورات تدريبية على الحاسب الآلى، كما تم الاستماع إلى اقتراحات كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن.

وقد وجه نائب المحافظ المعنيين من الجهاز التنفيذى والقطاعات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية "كل فيما يخصه" بإعداد حصر ودراسة بكافة الإسهامات التى يمكن لكل جهة تقديمها وتنفيذها والمشاركة بها فى قرية الهرم وعزبة أبو النور لإنجاح النموذج وتتكامل جميعها لدفع عجلة التنمية المستدامة بالقرية، مؤكدًا على أهمية المشروع الذى يدعم خطط واستراتيجيات التنمية المحلية بالمحافظة بطرق وأساليب غير تقليدية لما يحمله من أكثر من بعد، حيث يستهدف تحقيق اللامركزية فى مجالات التنمية الاقتصادية المحلية، وتنفيذ الرؤى والخطط التنموية، ويعطى نموذجا يمكن البناء عليه فى المستقبل، وتكراره فى أكثر من قرية.

فيما أعرب الحاضرون من أهالى القرية عن سعادتهم وترحيبهم باختيار قريتهم نموذجًا مميزًا فى محافظة بنى سويف للتنمية الشاملة المستدامة، يحفزهم على العمل والمشاركة المجتمعية لخدمة قريتهم، مؤكدين على سعادتهم أيضًا بمساهمات مؤسسات المجتمع المدنى التى تجسد التكامل والتعاون المثمر بين فئات ومؤسسات والجهاز التنفيذى بالمحافظة فى مختلف المجالات خاصة فى مواجهة التحديات.

حضر الاجتماع، حمادة راضى رئيس مركز ومدينة الواسطى، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية، نهى محمد مديرة العلاقات العامة والتعاون الدولى بالمحافظة، وكلاء وزارات الصحة والتضامن الاجتماعى والتعليم والشباب والرياضة والعمل والأوقاف ومسئولى المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وجهاز تنمية المشروعات والمجلس القومى للمرأة وهيئة تعليم الكبار وتنمية القرية، وبعض مديرى جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى ومتطوعى مبادرة المجلس الاستشارى، وبعض أهالى القرية.