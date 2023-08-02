محافظ الدقهلية يحيل 118 موظفا للتحقيق بسبب انصرافهم من العمل بدون إذن

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، إحالة 118 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق، بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ميت سلسيل والكردي وبلقاس ومن بينهم مسئولي وحدات خدمية وجدت مغلقة اثناء حملات التفتيش والمرور.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي أعده الحسين البغدادي مدير إدارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية، للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

هذا وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية بإشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

هذا وقد أوضح التقرير، أن الذين تم إحالتهم للتحقيق 113 من العاملين بقطاع الصحة في كل من الوحدات الصحية في كل من قري الجوابر والاتحاد بمركز ميت سلسيل ومستشفي ميت سلسيل المركزي ومستشفي الكردي المركزي ومركز الرعاية للامومة بالكردي وقري الشلطيطة وابو دشيشة والشوامي والستاموني بمركز بلقاس، كما شملت الإحالة للتحقيق 3 من العاملين بقطاع الشباب والرياضة وهم المسئولين في كل من مركز شباب ابو دشيشة والخلالة والستاموني بمركز بلقاس وجدت مغلقة أثناء مرور لجان التفتيش في وقت العمل الرسمي، وكذا عدد 2 من العاملين بقطاع الطب البيطري وهم مسئولي الوحدة البيطرية والإدارة البيطرية بميت سلسيل وجدتا مغلقة اثناء وقت العمل الرسمي وأثناء فترات مرور لجان التفتيش.

وقد كلف محافظ الدقهلية كلا من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشباب والرياضة ووكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل بدون اذن رسمي ومسئولي الوحدات التي وجدت مغلقة اثناء التفتيش والمرور في مواعيد العمل الرسمية وجميع مرتكبي المخالفات الادارية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار إليه.